Бетховен, Моцарт, Григ, Бортнянский – 1 октября в Международный день музыки в Харькове состоится концерт «Классика для молодежи».

Исполнять известные классические произведения будет Харьковский камерный оркестр Nova Sinfonietta и Детский симфонический оркестр KharkivMusicFest. Дирижировать будет специально приглашенный гость Виталий Алексеёнок – дирижер и художественный руководитель оркестра Мюнхенского университета.Второй год подряд в Международный день музыки организаторы Международного фестиваля KharkivMusicFest радуют харьковчан хорошими новостями и событиями. В прошлом году в этот день был анонсирован старт приема работ во Всеукраинский конкурс молодых композиторов им. Бориса Лятошинского. В этом же году жителей и гостей города приглашают на концерт классической музыки «Классика для молодежи».По словам организаторов, несмотря на то, что в названии упоминается молодежь, концерт будет интересен всем возрастным категориям.– Популяризация классической музыки – одна из приоритетных задач KharkivMusicFest. Проект «Классика для молодежи» нацелен на крайне важную для этой темы аудиторию – школьников и студентов, – рассказывает исполнительный директор KharkivMusicFest Мария Горбонос. – Проект включает в себя не только концертные выступления, но и серию лекций, которые проходят в харьковских вузах и школах. Такой формат предполагает не скучную лекцию, а интерактивный и познавательный рассказ о классической музыке, в котором лектор учит правильно ее слушать и понимать. Классика всегда актуальна, она может быть модной и интересной для молодежной аудитории – к такому выводу приходят слушатели наших лекций.По словам дирижера и художественного руководителя оркестра Мюнхенского университета Виталия Алексеёнка, классическую музыку очень важно популяризовать.– Потому что она, как и другие виды искусства, которые не всегда легко понять и принять немедленно, содержит очень много живых переживаний, глубоких мыслей и чувств, – говорит он. – Она заставляет людей, стать более осознанными, живыми, искренними перед самим собой. Особенно сейчас, в эпоху постоянного движения и культа материальных ценностей. Классическая музыка – это способ сближения людей и их духовного роста.Программа концерта, который будет состоять из двух частей, включает в себя произведения Бетховена (Симфония №5, Увертюра Кориолан), Моцарта (Симфония №29), Грига («Пер Гюнт»), Бортнянского (Увертюра к опере «Сокол»), Яськова («Lulla.By»).По мнению Виталия Алексеёнка, музыкальные вкусы и восприятие классической музыки отличаются у жителей стран СНГ и Европы.– Для публики в Европе классическая музыка всегда была чем-то своим, выращенным у себя на родине, – рассказывает Виталий. – Для стран СНГ это все же экспорт культуры, которая не всегда имела корни в нашем обществе. Поэтому часто вкусы публики отличаются в сторону того, что близко по людям ощущениям, по ментальности. В СНГ – это, например, Чайковский - он ведь наш, славянский. В Европе, особенно Германии, очень любят Баха. Но это, разумеется, очень простые примеры. Публике важно узнать что-то знакомое, но с другой стороны и иметь возможность удивиться чему-то новому.Вход на концерт по приглашениям https://forms.gle/ggWgxMDtfykVaGJL9 Международный фестиваль KharkivMusicFest-2021 пройдет в Харькове с 7 по 24 апреля. В течение нескольких недель харьковчан ждут концерты звезд классической музыки мирового уровня, лекции для взрослых и просветительская программа для школьников, форум, профессиональные мастер-классы от зарубежных гостей фестиваля и встречи с интересными личностями в неформальной обстановке.Детский симфонический оркестр KharkivMusicFest существует с 2019 года. В нем объединили талантливых детей играют около 60 человек из разных музыкальных школ Харькова. Цель создания оркестра – объединить талантливых детей и подростков в возрасте 10-17 лет и дать им возможность музицировать вместе, знакомиться с шедеврами классической музыки, и выступать на лучших концертных площадках города, а позже других городов, и стран.