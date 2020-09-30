С 1 октября харьковская городская многопрофильная больница №18 начнет принимать больных коронавирусом.Как пишет "Суспільне", об этом на брифинге 30 сентября сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения ОГА Геннадий Бондарчук.
- На сегодняшний день областная инфекционная больница, чернобыльский диспансер, 13-я, 17-я, 25-я больницы Харькова принимают пациентов с СOVID-19. С завтрашнего дня, с 1 октября, начинает принимать пациентов 18-я городская больница, - отметил Бондарчук.
Он добавил, что в больнице выделили 50 коек, есть кислород и созданы условия для приема пациентов. При необходимости количество коек может быть увеличено.