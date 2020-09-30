Первосентябрьские волнения улеглись и наступили школьные будни. А вместе с ними и ежедневный вопрос для родителей: что бы такого дать ребенку с собой в школу, чтобы он мог подкрепиться на перемене, мозг подпитать после умственного напряжения и не ощущать дискомфорта от урчания в животе.

Что положить в портфель

Рецепты детских бутербродов

Чего не нужно давать ребенку

Речь идет не о полноценном обеде, а именно о перекусе. При этом в каждой школе могут быть собственные фантазии. Где-то устанавливают табу на бананы и яблоки, после которых под партами остаются нежелательные шкурки и огрызки. Где-то детей на перемене выгоняют из класса – и попробуй найти местечко, чтобы по-быстрому проглотить свой бутерброд. Где-то вообще действуют по принципу «Хочешь есть – попей водички» и разрешают приносить с собой только воду. Что же придумать, чтобы дитя не осталось голодным?Первое, что нужно сделать, – это приучить ребенка к завтраку, он не должен уходить в школу с пустым желудком. Перекус обязан быть вкусным, сытным и полезным, но при этом крайне желательно, чтобы он не перебил аппетит перед полноценным обедом.В качестве тормозка для школьника специалисты предлагают, во-первых,. Яблоки, бананы, груши, сливы – любые сезонные фрукты. Желательно избавить их от несъедобных внутренностей, порезать и сложить в контейнер. Так и есть удобнее, и огрызки не летают по классу. И лучше, если плоды будут плотненькими, иначе пока дело дойдет до еды – они превратятся в незапланированную кашу. Или даже в компот.Принцип тот же, что и с фруктами. Плоды не должны быть мягкими. Наилучшим образом подойдут для еды в школе морковь, огурцы, сладкий перец, вареная свекла ломтиками (на любителя) или запеченная цветная капуста.В качестве подзарядки для мозга отлично сработают фундук, миндаль, грецкие орехи, кешью, тыквенные семечки (лущеные, разумеется), а также изюм, курага, чернослив, инжир, финики без косточек. Думается, нет смысла напоминать, что все дары природы должны быть в закрытом контейнере, чтобы их не пришлось вылавливать по всему рюкзаку.Легкие, компактные и по портфелю не скачут. Пожалуй, для многих это наиболее привлекательный вариант: развернул аккуратненько – и питайся на здоровье. Наличие орехов и сложных углеводов гарантирует, что голод на какое-то время отступит.Пироги с правильными ингредиентами – неплохой перекус, но все же не стоит ими увлекаться. И желательно выровнять перекос посредством овощей.Правильный бутерброд должен быть маленьким – так сказать, на один укус. И желательно закрытым, чтобы по пятнам на тетрадках и учебниках нельзя было вычислить ингредиенты. Варианты могут быть самые разные, но о них чуть ниже.Два кусочка черного или цельнозернового хлеба намазать плавленым сырком. На один из них положить пластинку отварной (запеченной) курицы либо индейки. Сверху – пару ломтиков сладкого перца или лист салата. Накрыть вторым куском хлеба и разрезать на четыре части.Взять маленькие круглые булочки, срезать с них верхушку и вынуть мякиш. Смешать вареное куриное филе, порезанное на мелкие кусочки, тертый сыр и зелень. Нафаршировать этой смесью булочки, накрыть булочными крышечками и поставить в духовку, чтобы слегка подрумянились. Даже в холодном виде такая еда в школу невероятно вкусна и питательна.Совсем простой вариант – тонкий лаваш разрезать на четыре части и подумать, чего бы эдакого в него завернуть. Затем включить фантазию и начать готовить начинку: творог соленый с зеленью; творог сладкий с изюмом, кусочками чернослива, кураги, банана (нужное подчеркнуть); паштет мясной или печеночный с кусочками овощей и зеленью; омлет с курицей или сладким перцем – и далее в том же русле. Приготовленную начинку, выложить на каждую из частей четвертованного лаваша и свернуть в рулетики.В качестве перекуса детям категорически не стоит предлагать бутерброды с маслом и с колбасой. Они издают мощный запах – это раз. Во-вторых, имеют обыкновение метить территорию жирными пятнами, что не очень эстетично. Опять же колбаса может протухнуть за целый день, не дожив до встречи с детским желудком, что не есть хорошо.Не нужно также давать ребенку в качестве перекуса конфеты и пирожные. Подобное питание – вообще плохая идея, а как еда в школу – и подавно. Конфеты и шоколадки могут потечь в теплом помещении и перепачкать людей и предметы в радиусе ста метров, а крем в том же помещении рискует превратиться в рассадник сальмонеллы. Да, и еще сладости – это быстрые углеводы: голод вернется, едва конфета растает во рту.Йогурты и сырковые десерты гораздо лучше себя чувствуют в холодильнике, нежели в школьном ранце, и к торжественному моменту их употребления могут сильно потерять в качестве.На чипсы, соленые сухарики и прочую вредную еду вообще накладывается строгое табу.