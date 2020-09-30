Вместе с командой Юлии Светличной есть возможность изменить ситуацию, которая сложилась в городе и области, в лучшую сторону. Это настоящие профессионалы, за плечами которых не обещания, а реальные результаты, отметил в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» основатель и президент ОО «Всеукраинское студенческое братство «Элита нации», экс-председатель общественного совета при облгосадминистрации Алексей Курцев.

Привык работать с профессионалами

Областная власть не слышит общественность

Избиратель должен сделать вывод

Общественность – не пустое место

К власти должны прийти профессионалы

– Это обдуманный шаг. Не могу смотреть на то, что происходит у нас в стране. Власть сегодня состоит в основном из представителей шоу-бизнеса, которым, к сожалению, не хватает профессионализма в политике. А я всю свою жизнь привык работать с профессионалами.Я был председателем общественного совета при облгосадминистрации, когда область возглавляла Юлия Светличная. Мы плодотворно работали плечом к плечу, решали очень сложные вопросы, которые касались общественности. Я видел профессионализм команды, с которой работает Юлия Александровна. Потому и принял решение быть рядом в такой сложный для страны момент и вместе с ее командой идти на местные выборы, чтобы побеждать и по-настоящему что-то менять. На сегодняшний день стране нужны настоящие профессионалы. Будучи депутатом двух каденций Купянского райсовета, я знаю, как строится работа депутата, как работают в депутатских комиссиях. Уверен: вместе мы сможем в лучшую сторону изменить ситуацию, которая сегодня сложилась в городе и области.– Хочу попробовать свои силы в Харьковском городском совете. Посмотрим, возможно, параллельно буду баллотироваться еще и в областной совет. Избирательное законодательство это позволяет.– Абсолютно ничего не происходит. Сегодня областная власть совершенно не слышит общественность, не работает с ней, не проводит круглых столов... Когда назначили нового председателя ХОГА, он встретился с членами общественного совета один раз, пообещал ответить на многие вопросы, организовать параллельные встречи, чтобы определить круг проблем, которые необходимо решать. Однако, к сожалению, до сегодняшнего дня так ничего и не произошло. И ветеранские организации, и чернобыльцы, и афганцы до сих пор ждут у моря погоды.Вы знаете, я против революций. Революция – это уже последняя точка кипения каждого гражданина, когда невозможно больше себя сдерживать. Но я уверен, что еще немного, и мы можем получить очередную революцию, которая нашей стране точно не нужна.– Когда мы сотрудничали с Юлией Светличной. Объездили все районы Харьковской области, в некоторых ОТГ были по нескольку раз. Встречались не только с гражданами и общественными организациями, но и с представителями местных органов власти, с правоохранителями, предпринимателями. С нами делились имеющимися сложностями и проблемами. Потом мы возвращались в Харьков, шли к Юлии Светличной и рассказывали о проблемах в том или ином районе, которые требуют решения. Включалась команда – и данные проблемы решались.Сейчас коммуникации нет вообще. Власти неинтересны проблемы людей.– Конечно, есть. Дело в том, что у власти сегодня шоумены, которые движутся по своему сценарию, не отходя от него ни вправо, ни влево. Они работают так, как привыкли. А в настоящей политике каждый раз происходит что-то новое. В настоящей жизни каждый день нужно реагировать на какие-то вызовы.Например, ситуация с пандемией Covid-19. Было время, чтобы что-то изменить в медицине – улучшить инфраструктуру, закупить оборудование, необходимые лекарства, средства защиты... Не было сделано абсолютно ничего.– Это нужно было сделать еще в апреле.Я понимаю людей. Все хотели изменений в стране, и они произошли. Но, к сожалению, эти изменения только усугубили ситуацию. Поэтому сейчас избиратель должен посмотреть на тех кандидатов, которые будут идти на местные выборы, найти информацию о каждом, проанализировать, что этот человек говорил и что сделал. И потом уже, исходя из полученных данных, определиться, стоит ли за него голосовать.– При Юлии Светличной не было понятия «кум, сват, брат». Работали действительно профессионалы. И Школа лидерства при облгосадминистрации – это как раз был проект, направленный на молодых людей. Они проходили стажировку в управлениях ХОГА. Сначала изучали, как работает каждое подразделение, потом выполняли практические задачи. Они посещали лекции, на которых с ними делились своими историями успеха не только госслужащие, но и харьковские бизнесмены. В первом проекте на первом теоретическом этапе из 200 человек половина отсеялась. С оставшимися стали проводить стажировку – через неделю отсеялась еще половина. Потому что это сложно. Но настоящие лидеры дошли до конца, поскольку для них это был вызов. Он защищали свои проекты, предлагали какие-то обновления по Харьковскому региону. И вот те молодые лидеры, которые прошли школу под патронатом Юлии Светличной, работают до сих пор. Они создали свои общественные организации, реализуют проекты и присоединились к команде Юлии Светличной.– Сегодня мы реализует проект не так активно, потому то нет сотрудничества с облгосадминистрацией. Мы там лишние, им не нужны лидеры, поэтому они такие не проекты не реализуют.– У нас была встреча в ХОГА, мы сказали, что готовы сотрудничать, написали письмо с предложением встретиться и обсудить последующие шаги. Кстати, у многих общественных организаций – ветеранских, волонтерских – очень много проектов, в том числе патриотических, которые направлены на воспитание нашей молодежи. Однако никого так и не пригласили на встречу. И коммуникация, которая была позже вроде как была выстроена заместителями главы области, тоже не сработала. Заместители либо в силу непрофессионализма, либо в связи с занятостью не заинтересовались ни одним проектом и вообще не стали работать с общественными организациями. Так что общественность сейчас обижена, в обществе растет негатив, и если в ближайшее время в корне не изменить ситуацию, в том числе посредством местных выборов, будет только хуже.– Каждой общественной организации, каждому лидеру нужно время для того, чтобы сделать определенные шаги и понять, что он абсолютно не интересен, убедиться в том, что нет другого пути, кроме как бороться за свои идеалы и ценности. И это время подходит...– Я имею в виду, что уже наступила ситуация, когда люди выходят с флагами, организовывают пикеты около ХОГА. И я просто удивлен, почему сегодняшняя власть не учится на ошибках. Ведь есть же история, которая повторяется, все идет по кругу. Но наверху не понимают, что так обращаться с людьми нельзя. Нужно их слушать и слышать. Если обещаешь, обязан сделать. Дефицит опыта у людей, которые занимают сейчас государственные должности, является основной проблемой страны и общества. И люди это уже поняли.Я уверен: изменения будут, и местные выборы – большое подспорье для этого. К власти должны прийти профессионалы.– Да, и их очень много. В Харьковской области руководители аграрных предприятий, люди, которые были главами райгосадминистраций, люди, которые возглавляют сейчас ОТГ – все они в команде Юлии Светличной. Это люди, которые действительно в течение последних четырех лет занимались важными вопросами, не словом, а делом показали на своих местах, как нужно работать, качественно выполнять свои обязанности. И как раз такие люди сегодня рядом. С нами очень много молодых людей, которые прошли Школу лидерства. Они стали специалистами в своих сферах – это врачи, экономисты, юристы, бизнесмены, представители науки, деятели культуры, аграрии и многие другие.