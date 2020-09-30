Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы, возможно, хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что она не подведет. Осторожно. Именно эта уверенность может сыграть с вами злую шутку. Завтра кто-то, сам того не осознавая, будет усложнять вашу жизнь.Будьте предельно внимательны в финансовых делах, вплоть до самых ерундовых. Не отмахивайтесь от советов, они могут быть полезны. Завтра можете вздохнуть спокойно. Ваше активное участие не понадобится. Все пойдет как по маслу,Ложное движение может положить конец отношениям, верное — укрепить их и вывести на новый уровень. Главное — доверять близким людям. Завтра – подходящий день для празднований и развлечений.Ваше мнение никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Завтра влияние Луны настроит на лирический лад. Впоследствии будет трудно понять причины тех или иных поступков.Хороший период для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе ваши действия не приведут. Завтрашний день принесет понимание ошибок, однако намеков на то, как их исправить, не предвидится.Люди, настроенные недоброжелательно, будут чем-то очень заняты, и до вашей особы руки у них не дойдут. Надо успеть использовать удачный момент. Завтра следовало бы позаботиться о чувствах окружающих.Возможно, захочется побыть маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия не оправдают себя. Завтра вы будете склонны идеализировать все и вся.Обращайте поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше — на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут ввести в заблуждение. Завтра остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих.Вас всюду будут принимать с распростертыми объятиями. Однако не стоит, исходя из этого факта, надеяться на всеобщую поддержку. Завтра надейтесь на лучшее, но не забывайте о страховке. Удастся сделать многое, но соломки все же постелите.Успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать не должны. Завтра можно будет расслабиться. Гора придет к вам лично, и тащиться к ней не придется.Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Завтра займитесь поиском новых знаний, они могут пригодиться.Рекомендуется побольше смеяться. Это принесет приятное настроение не только вам, но и окружающим. Завтра довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. И опять же, постарайтесь больше улыбаться.