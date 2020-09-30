События Библиотеке Университета Каразина подарили старинную книг Вечерний Харьков 20:00 195 Стоимость экземпляра составляет около 190 тысяч гривен. Подробности в сюжете телеканала "р1". Читайте также Типа Новости показали, как музыканты Харьковской филармонии готовятся ко Дню музыки Количество больных коронавирусом в области резко увеличилось Харьковские полицейские устанавливают лица, которые сегодня выбросили на улицу котов в пластиковых контейнерах БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Типа Новости показали, как музыканты Харьковской филармонии готовятся ко Дню музыки События 21:30 Лента новостей Типа Новости показали, как музыканты Харьковской филармонии готовятся ко Дню музыки 21:30 Количество больных коронавирусом в области резко увеличилось 21:00 Харьковские полицейские устанавливают лица, которые сегодня выбросили на улицу котов в пластиковых контейнерах 20:30 Библиотеке Университета Каразина подарили старинную книг 20:00 В Харькове пенсионер скончался за рулем автомобиля 19:30 Астропрогноз на 1–2 октября 2020 г. 19:10 Алексей Курцев: Власти неинтересны проблемы людей 18:52