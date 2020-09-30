Животных передали в зоозащитникам.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, 29 сентября в 8:30 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что по улице Серповой у футбольного поля находятся контейнеры с котами.На место вызове полицейские обнаружили четыре пластиковые емкости, в трех из которых находились животные."На данный момент информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к ней лица", - рассказали в главке.