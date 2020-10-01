Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Энергетическая, 2, 4, 6, ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк)А также:ул. Гоголя, 2, ул. Чернышевская, 10, ул. Мироносицкая, 24 (стояк), ул. Шишковская, 10 (п. №1, стояк)ул. Героев Труда, 15-а (п. №1, стояк) до 17:00 01.10.20 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №2, стояк)ул. Балхашская (ч/с), пер. Балхашский (ч/с), пер. Волго-Донской (ч/с), ул. Туркестанская (ч/с), пер. Краснодарский (ч/с), пер. Алма-Атинский (ч/с), ул. Кемеровская (ч/с), ул. Ферганская (ч/с), ул. Краснодарская (ч/с), ул. Ферганская, 33-б (п. №1, стояк)б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 176 (кор. №7, стояк)ул. Старицкого, 26 (п. №2) до 17:00 01.10.20 г.; пр. Победы, 66 (п. №2, стояк), ул. Карагандинская (ч/с)