Всего в операции по борьбе с огнем принимают участие более тысячи пожарных.

30 октября для тушения пожаров в Луганскую область направились 75 харьковских спасателей и 15 единиц техники.На сегодняшний день огнем охвачены более 10 тысяч гектаров. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка. Четверо людей погибли.По состоянию на 7:00 утра 1 октября во Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано - 82, продолжается тушение - 64. Эвакуированы и временно размещены в школах города Северодонецка около 85 человек. Сейчас угрозы областному центру нет.Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений. Всего к тушению пожаров привлечено 1229 человек личного состава и 204 единицы техники.