Всего на проверку декларации главы Харьковской областной администрации предусмотрено 120 дней.

Как рассказали Вечернему Харькову в Национальном агентстве по противодействию коррупции, 17 июля, в рамках Закона Украины "По противодействию коррупции", антикоррупционеры ведомства начали проверку декларации председателя ХОГА Алексея Кучера.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент в НАПК проводят сравнение указанной в декларации информации с ведомостями реестров, банков данных, а также других информационно-телекоммуникационных и справочных систем, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом.

Напомним, что согласно декларации председатель Харьковской облгосадминистрации получил в пользование элитную квартиру с панорамным видом на центр Харькова и парк Горького. Согласно документу, владельцем недвижимости в элитном ЖК является Кирилл Андреевич Шалимов, не имеющий бизнеса по данным youcontrol. Также Шалимов присутствует на сайте "Миротворец" за свои сепаратистские высказывания.



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