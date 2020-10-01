Всего на проверку декларации главы Харьковской областной администрации предусмотрено 120 дней.Как рассказали Вечернему Харькову в Национальном агентстве по противодействию коррупции, 17 июля, в рамках Закона Украины "По противодействию коррупции", антикоррупционеры ведомства начали проверку декларации председателя ХОГА Алексея Кучера.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент в НАПК проводят сравнение указанной в декларации информации с ведомостями реестров, банков данных, а также других информационно-телекоммуникационных и справочных систем, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом.
Напомним, что согласно декларации председатель Харьковской облгосадминистрации получил в пользование элитную квартиру с панорамным видом на центр Харькова и парк Горького. Согласно документу, владельцем недвижимости в элитном ЖК является Кирилл Андреевич Шалимов, не имеющий бизнеса по данным youcontrol. Также Шалимов присутствует на сайте "Миротворец" за свои сепаратистские высказывания.