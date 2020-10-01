События Ночью в Харькове прошел "грязный дождь" (видео) Дмитрий Коган 10:41 2484 Об этом первыми сообщили владельцы авто, заметившие последствия грязных осадках на своих автомобилях. Читайте также На месте крушения АН-26 под Харьковом появился памятный знак (фото) ДТП на Московском проспекте – потери уточняются (видео) Известный харьковчанин Александр Кирш поддержал Светличную БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На месте крушения АН-26 под Харьковом появился памятный знак (фото) События 13:08 Лента новостей На месте крушения АН-26 под Харьковом появился памятный знак (фото) 13:08 ДТП на Московском проспекте – потери уточняются (видео) 12:50 Известный харьковчанин Александр Кирш поддержал Светличную 12:41 В ВОЗ сделали жутковатый прогноз по росту заболеваемости COVID-19 в Украине 12:28 В Харькове для приема больных с COVID-19 открыли детское отделение городской больницы (видео) 11:37 Харьковские полицейские отчитались о результатах проведения антинаркотической операции 11:33 Три масштабных пожара в Харьковской области уничтожили более 10 гектаров экосистем, дома и строения 11:20