О таких данных сообщают в ХОГА со ссылкой на областной лабораторный центр.Всего, по данным администрации, в Харьковской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 543 медика, из которых 502 человека уже выздоровели.
Среди умерших:
- Областной диспансер радиационной защиты населения 48 лет, медсестра
- ОКБ - 2 младшие медсестры: 59 и 68 лет.
- Областная клиническая психиатрическая больница №3 - 2 младшие медсестры: 54 и 65 лет
- Харьковский областной лабораторный центр - 69 лет, помощник врача-эпидемиолога;
- Харьковский областной центр службы крови - 62, медсестра;
- Городская больница скорой и неотложной помощи (Харьков) - 48 лет, врач;
- Городская поликлиника №26 (Харьков), 70 лет, младшая сестра;
- Первомайская ЦРБ - 47 лет, завхоз;
- ЦПСМД Краснокутского района - 55 лет, фельдшер;
- Центральная городская больница (Изюм) - 59 лет, младшая сестра.