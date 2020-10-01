О таких данных сообщают в ХОГА со ссылкой на областной лабораторный центр.

Всего, по данным администрации, в Харьковской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 543 медика, из которых 502 человека уже выздоровели.Среди умерших:- Областной диспансер радиационной защиты населения 48 лет, медсестра- ОКБ - 2 младшие медсестры: 59 и 68 лет.- Областная клиническая психиатрическая больница №3 - 2 младшие медсестры: 54 и 65 лет- Харьковский областной лабораторный центр - 69 лет, помощник врача-эпидемиолога;- Харьковский областной центр службы крови - 62, медсестра;- Городская больница скорой и неотложной помощи (Харьков) - 48 лет, врач;- Городская поликлиника №26 (Харьков), 70 лет, младшая сестра;- Первомайская ЦРБ - 47 лет, завхоз;- ЦПСМД Краснокутского района - 55 лет, фельдшер;- Центральная городская больница (Изюм) - 59 лет, младшая сестра.