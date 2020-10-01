За период операции "Мак" правоохранители изъяли почти 16 тысяч наркорастений.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, за время операции из незаконного оборота изъято 15800 растений конопли и 212 растений мака, которые незаконно культивировались на общей площади около 1 гектара. У злоумышленников также изъяли около 66 килограммов конопли, в том числе в сухом и измельченном состоянии.Всего, согласно официальной информации, работники полиции провели более 10 000 обследований частных домовладений, сельскохозяйственных предприятий и полей на территории Харьковской области, в ходе чего обнаружили 170 фактов незаконных посевов мака снотворного и конопли. Большинство из них обнаружены на территориях Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Волчанского, Купянского и Красноградского районов.