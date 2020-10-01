Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине удвоится в ближайшие месяцы и составит от 7 до 9000 случаев в день.

Такой прогноз дал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью Суспильному.- В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5000, и может составлять от 7 до 9000 случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе, - говорит Хабихт.По его словам, в Украине передача вируса наблюдается в кластерах.- Мы не сузили передачу кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела), к которому идет много стран Европы, - сказал представитель ВОЗ.Также, по данным ВОЗ, лишь каждый четвертый регулярно моет руки и каждый третий не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия.Кроме того, более 40% лиц до сих пор посещают массовые мероприятия.Отметим, в Украине два дня фиксируется рекордный суточный прирост COVID-19 - более 4000 случаев. Общее число случаев достигло 213028. При этом выздоровели уже 94443 украинцев (накануне - 2083), а скончались 4193 (накануне - 64).