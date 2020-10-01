По словам Кирша, Светличная является опытным, разбирающимся в проблемах профессионалом.

«Слушает, делает выводы. Иногда выводы — ещё до общения: знает проблемы и сама. С Луны не свалилась, что тоже редкость в последнее время. Опыт — несмотря на молодость. (Молодость — несмотря на опыт.). Квалификация. Быстрая обучаемость. Фантастическая работоспособность (помогает спорт). Умение искать и находить: выходы, решения, компромиссы, общее. Не ныть и объяснять причины, почему не получилось, а делать так, чтобы получалось», - написал Кирш.