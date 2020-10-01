Украина, по мнению аналитиков, встретит 2021 год с валютным курсом 29 гривен за один доллар. Дальше начнется эпоха «доллара по 30». Почему гривна продолжает дешеветь?

Спрос на валюту превышает предложение

Нацбанк ведет себя странно

Притормозит девальвацию агроэкспорт