Украина, по мнению аналитиков, встретит 2021 год с валютным курсом 29 гривен за один доллар. Дальше начнется эпоха «доллара по 30». Почему гривна продолжает дешеветь?Шесть недель подряд доллар в Украине дорожает – начиная с середины августа американская валюта прибавила в цене ровно гривну. 23 сентября доллар стоил 28,25 грн/долл. Так что «доллар по 30» ближе, чем кажется, сходят во мнении банкиры и финансисты, опрошенные Liga.net. Стоимость доллара на уровне 29 гривен к концу года – неизбежная реальность для украинской экономики этой осенью и зимой.
Спрос на валюту превышает предложение
Финансисты выделяют несколько факторов девальвации. Во-первых, спрос на доллар вырос. Импортеры стали покупать больше валюты. Их бизнес восстанавливается после карантина, хоть пока далек от докризисных показателей, в то время как у агроэкспорта – межсезонье (прошлогодний урожай продали, продукцию этого года еще не собрали). В результате спрос на валюту в последние недели стабильно превышает предложение.
Кроме того, рынок настроился на девальвацию. Сентябрьская девальвация – тот самый случай, когда отметка в 28 грн/долл. действительно была психологически важной для бизнеса. Если не учитывать краткосрочную панику в первые недели карантина в марте, такого курса межбанк не видел с зимы 2019-го.
«Доллар по 28» спровоцировал на рынке ажиотаж – количество желающих купить валюту выросло. Почему так сложилось? Девальвационные ожидания были сформированы риторикой политиков относительно курса, говорят аналитики.
Нацбанк ведет себя странно
Сыграло свою роль и странное поведение Нацбанка. После смены руководства НБУ рынок долго не мог понять, стоит ли ждать от команды Кирилла Шевченко серьезных изменений в валютной политике.
Регулятор неоднократно заявлял, что не собирается отходить от принципа плавающего курса и как-либо вмешиваться в рыночные тренды. На практике Нацбанк ведет себя на рынке так, как будто его устраивает плавная девальвация гривны. Это отметили шесть собеседников Liga.net на финансовом рынке.
С другой стороны, НБУ уже показал, что слишком резкая девальвация его также не устраивает. С начала сентября НБУ продал на межбанке 125 млн долл. для поддержания курса.
Притормозит девальвацию агроэкспорт
Финансисты не верят, что гривна может отыграть потери августа – сентября за оставшуюся часть года. Аргументы в пользу дальнейшей девальвации можно разделить на три группы. Во-первых, есть риск, что государство в конце года начнет наращивать объемы расходов. Теоретически пространства для этого более чем достаточно: в январе – июле дефицит госбюджета составил 50 млрд грн, план на год – 300 млрд. Это потенциально огромные гривенные расходы, часть денег может попасть на валютный рынок (так было в 2017 и 2018 годах). Во-вторых, проект бюджета-2021 предусматривает дефицит в 6% ВВП.
Притормозит девальвацию агроэкспорт. Ситуация на валютном рынке может стабилизироваться после сбора урожая кукурузы и подсолнечника – тогда начнется поступление и продажа валюты нового сезона от агроэкспортеров. С другой стороны, учитывая прогнозы урожайности в этом году, не стоит ждать повторения сценария предыдущего года, когда продажа валютной выручки существенно выросла, что вместе с инвестициями укрепило гривну.
Импорт останется слабым, и относительный позитив для гривны – деловая активность в ближайшее время не восстановится. Пока нет явных предпосылок, что спрос на валюту со стороны импортеров существенно усилится".
Аналитики не видят тенденций к тому, что гривна может отыграться и вернуться в диапазон 27-28 грн/долл. Прогноз курса доллара на конец 2020 года, составленный Liga.net на основе ожиданий семи аналитиков – 29 грн/долл. Диапазон прогнозов колеблется от 28,5 грн/долл. до 30 грн/долл. Не исключено, что курс может приблизиться к 29 грн/долл. уже в октябре. А дальше Украина, вероятно, войдет в период «доллара по 30», считают эксперты.