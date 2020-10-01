Руководитель организации, где выявили сотрудника, заболевшего Covid-19, должен обратиться в территориальный лабораторный центр. Самому больному необходимо сразу звонить своему семейному врачу.

– В лабораторном центре есть закрепленный за данной территорией эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование, – пояснил в интервью «Радио НВ» главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. – Он открывает и закрывает очаг и рекомендует, кому из контактных надо идти на самоизоляцию, а кому – нет.По словам главного санврача, если после обращения нет никаких действий по выявлению контактных, необходимо звонить на горячие линии департамента здравоохранения по Covid-19 (278-41-91)и Минздрава (0800-505-201).Виктор Ляшко признает, что в определенных ситуациях может сработать человеческий фактор.Он добавил, что больной коронавирусом должен в первую очередь обратиться к своему семейному врачу, который оценит состояние зараженного и расскажет, что делать дальше.