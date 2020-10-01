За восемь месяцев 2020 года Харьковская область заплатила "Укрзалізниці" 9,8% от 25,9 миллиона гривен в качестве компенсации за перевозку в пригородном транспорте пассажиров льготных категорий.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".Первое место в антирейтинге занял Киев, который не заплатил ни копейки компенсации из 19,2 миллиона гривен. На втором месте - Черновицкая область - 1,7% от суммы предоставленных услуг 758 тысяч гривен. В списке также - Львовская область (11,2% от 17 миллионов гривен) и Тернопольская (12,7% от 9,3 миллиона гривен).С начала 2020 года "Укрзалізниця" получила всего 21% (40 миллионов гривен) компенсаций от 190 положенных миллионов гривен за перевозку льготных категорий в пригородном железнодорожном транспорте. То есть недополучила компания 150 миллионов гривен.- Это средства, которые "Укрзалізниця" могла бы направить на ремонт движимого состава, повышение уровня комфорта и даже приобретение новых поездов, - отметил директор департамента пригородных пассажирских перевозок "Укрзалізниці" Александр Болдов.При этом есть области, которые возместили почти всю сумму. Первое место занимает Херсонская область. Она единственная выплатила 95,3% компенсаций (от 1,3 миллиона гривен). В рейтинг лидеров входят также Николаевская область (72,7% от 2,2 миллиона гривен) и Волынская (65% от 2,2 миллиона гривен)."Укрзалізниця" просит органы государственной власти и местного самоуправления при формировании бюджетов на 2021 года учесть возмещение за перевозку пассажиров льготных категорий."Часто в бюджетах районных советов и администраций, а также городских советов и объединенных территориальных громад закладываются суммы компенсаций, которые не соответствуют реальным расходам за предоставление этой услуги, - пояснили в "Укрзалізниці". - Компания готова к диалогу с местными администрациями о частичной компенсации расходов компании за льготные перевозки за счет уменьшения налога за использованную землю".