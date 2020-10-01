По состоянию на 1 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 14 915 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 19 128 случаев заболевания COVID-19, 14 181 человек находится под медицинским наблюдением, 4 586 пациентов выздоровели, 361 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 октября в Украине зафиксировано 4 069 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 4 193 человека умерли, 94 398 – выздоровели.