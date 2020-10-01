У харьковского блогера изъяли автомобиль с провокационной наклейкой и символикой, похожей на полицейскую.

Как сообщили в полиции, 28 сентября в ходе мониторинга социальной сети Instagram у пользователя "Orjeunesse" было выявлено использование на автомобиле символики, похожей на полицейскую.По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 30 сентября около 11:45 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что возле торгового центра обнаружен автомобиль с наклейками, похожими на полицейские.Полицейские изъяли автомобиль и поместили его на спецплощадку ГУНП в Харьковской области. Пользователем автомобиля оказался 37-летний харьковчанин, уроженец Луганска. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственные действия продолжаются.