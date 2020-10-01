В Киевском районе во время пожара в пятиэтажке были спасены два человека.

Как сообщили в ГСЧС, 30 сентября в 14:53 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме по ул. Курчатова, 25а.На момент прибытия пожарных в комнате горели домашние вещи на площади 20 кв.м. Сосед квартиры, где возник пожар (мужчина работает в Национальном университете гражданской защиты Украины) спас 59-летнего хозяина квартиры. Спасенный мужчина получил ожоги левого бедра, но от госпитализации отказался. Из-за сильного задымления спасатели вывели на свежий воздух еще одного жильца.В 15:37 пожар был локализован и в 16:55 окончательно ликвидирован. Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.