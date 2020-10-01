Чтобы противодействовать распространению коронавируса, местные власти обращалась в Кабмин. Они просили деньги на закупку медоборудования, средств защиты, антисептиков, доплаты для медработников, но все запросы остались без ответа.

Об этом сообщила экспертная организация Statewatch.Больше всего денег просили Полтавская область (686,3 миллиона гривен), Харьковская область (616,5 миллиона гривен) и Ивано-Франковская область (446,1 миллион гривен).Отметим, с начала пандемии в Полтавской области коронавирус подтвердили у 2345 человек, в Харьковской области выявили 19 128 больных, в Ивано-Франковской области — 13 837 заболевших.По данным Statewatch, Харьковская ОГА давала запрос на 616 миллионов 500 тысяч гривен. Большую часть из этих денег хотели потратить на покупку лекарств — 200 миллионов 500 тысяч гривен, еще 106 миллионов 300 тысяч гривен планировали отдать на зарплаты медиками, за 102 миллиона 700 тысяч гривен хотели купить медоборудование, на 95 миллионов 700 тысяч гривен планировали запастись средствами индивидуальной защиты. Еще 45 миллионов гривен хотели потратить на покупку транспорта, за 40 миллионов должны были купить антисептики и дезсредства, на медицинские изделия и расходные материалы просили 26 миллионов гривен.