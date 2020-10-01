Кем хотели стать украинцы в юном возрасте и осуществились ли их детские мечты? Международный кадровый портал провел исследование и оказалось, что всего лишь девяти процентам опрошенных удалось овладеть желанной профессией. А вы воплотили свою детскую мечту в жизнь?

Важно не просто мечтать

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