Кем хотели стать украинцы в юном возрасте и осуществились ли их детские мечты? Международный кадровый портал провел исследование и оказалось, что всего лишь девяти процентам опрошенных удалось овладеть желанной профессией. А вы воплотили свою детскую мечту в жизнь?Согласно исследованиям grc.ua, проведенным среди пользователей портала, в топ-5 самых популярных профессий, о которых украинцы мечтали с детства, попали учитель (27%), врач (15%), владелец бизнеса (11%), кинозвезда (10%), а также журналист, музыкант и писатель (по 8%). Шестую позицию в рейтинге популярности занимают модельер, ветеринар, шпион, художник (по 5%). Всего 3% бредили о профессии спортсмена, полицейского, водителя и лишь 2% мечтали стать архитекторами и шеф-поварами. Замыкают десятку желаемых с юных лет профессий морской биолог, адвокат и дипломат.
Кстати, ранее похожий опрос, только среди детей, проводил в Германии социологический институт Iconkids & Youth по заказу компании Lego. Авторы исследования обнаружили, что на первом месте по популярности оказалась профессия ветеринара (6,3%). Чуть меньше детей сообщили, что мечтают стать полицейским или профессиональным футболистом (по 5,7%). Третье место в рейтинге заняла профессия летчика (4,6%), на четвертой позиции – врач и автогонщик (по 3,6%), на пятой – пожарный и медсестра (по 3,4%).
Среди украинских респондентов мечта стать пожарным в перечне детских мечтаний среди не фигурирует, замечают аналитики.
Важно не просто мечтать
Но мечты сбываются, когда мысли превращаются в действие. Авторы исследования отмечают, что многие респонденты не просто мечтали, а делали определенные шаги для того, чтобы она воплотилась в жизнь. Так, например, более трети опрошенных (37%) учились самостоятельно, а четверть (25%) – поступили в вуз на любимую специальность, еще 15% посещали специализированные школы и курсы. Ничего не совершали для достижения мечты 34% опрошенных.
Как бы там ни было, а похвастаться тем, что нынешняя работа – воплощение детской мечты, смогли всего лишь 9% респондентов. Среди них представители таких сфер: «Топ-менеджмент», «Админ. Персонал», «Медицина», «Искусство, медиа», «Туризм, рестораны», «Бухгалтерия», «Производство», «IT, телеком», «Наука, образование», «Юриспруденция». Еще 22% респондентов заявили о том, что их нынешняя профессия родилась из хобби.
Однако самым популярным среди респондентов был ответ, что их нынешняя работа – случайное стечение обстоятельств. Такой вариант выбрали 46% респондентов.
Любопытно, что те, чья профессия стала воплощением детской мечты или родилась из хобби, гораздо чаще указывали, что им нравится нынешняя работа, чем те, для кого профессия стала результатом стечения обстоятельств.
Окончила химфак и стала журналистом
Только воплощение в жизнь детской мечты может принести счастье. Это высказывание приписывают Зигмунду Фрейду. А кем вы хотели стать в детстве? Этот вопрос мы задали харьковчанам.
– Помню, в детском садике я хотела быть воспитателем, в школе – учителем. В общем-то, мечта моя осуществилась – я учитель младших классов, – делится сокровенным Ольга Сергеевна. – Детей очень люблю, работу свою обожаю. Я счастливый человек!
Журналист Ирина рассказала, что в детстве мечтала стать гримером на киностудии.
– В детстве я играла на виолончели и мечтала гримировать артистов для съемок в кино. Однако окончила химфак, а стала журналистом, – смеется она.
Пенсионер Антон Сергеевич, понятное дело, хотел быть космонавтом.
– Как и все мальчишки моего поколения. Гагарин был нашим кумиром, мы играли в космонавтов, сооружали из веток не халабуды, как нынешняя детвора, а ракеты, Помню, во втором классе решили с другом Вовкой прыгнуть из окна второго этажа – выяснить, как человек чувствует себя в свободном полете. На наше счастье, его мать успела ухватить нас за штаны – буквально в последний момент. Ох, и досталось же нам тогда... А стал я таксистом, работал на «Волге». Машина-зверь, но не ракета, конечно. Да и я – не Гагарин, – улыбается мужчина.
Корова помогла стать биологом
Научный сотрудник Светлана в детстве мечтала доить коров.
– Я каждое лето ездила к бабушке в деревню. Она работала дояркой на ферме, иногда брала меня с собой на вечернюю дойку. Как же мне нравился запах парного молока, этот звук, с которым струя ударяется о ведро. И коровы мне нравились, я их гладила, песенки им пела. В общем, мечтала я быть дояркой, – рассказывает Светлана. – Но судьба распорядись иначе – стала преподавателем вуза, научным сотрудником, правда, в сфере биологии. Получается, не так уж далеко от детской мечты.
К своей детской мечте стать капитаном дальнего плавания и объехать на большом корабле весь мир Сергей шел целенаправленно. Сначала посещал кружок юных моряков, потом поступил в мореходку в Одессе, стал ходить за границу.
– Правда, не капитаном, а коком, – признается он. – Хобби взяло верх – я с детства любил готовить и постоянно крутился около бабушки. Она умела создавать, как мне тогда казалось, кулинарные шедевры – вареники, пельмешки, пироги... Вот так сбылась моя мечта.