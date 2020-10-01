Об этом сообщили в пресс-службе "Южной железной дороги".

С 1 октября удлинен маршрут пригородного поезда Харьков-Пассажирский — Славянск. Он отправляется из Харькова в 17:40 и прибывает в Славянск в 22:50. Назначен и обратный поезд: он выезжает из Славянска в 6:27 и прибывает на Южный вокзал в 10:51. Курсировать электрички "Харьков-Славянск" будут ежедневно.Также с 1 октября будут ходить такие электрички:- Харьков-Пассажирский — Гавриловка: отправление из Харькова — в 15:59, прибытие в Гавриловку — в 21:06;- Харьков-Балашовский — Огульцы: отправление с вокзала Харьков-Балашовский — в 16:15, прибытие на станцию Огульцы — в 17:45;- Огульцы — Харьков-Пассажирский: отправление из Огульцов — в 18:04, прибытие — на станцию Харьков-Пассажирский — в 19:27.Кроме того, с 3 октября по выходным и праздничным дням удлинен маршрут пригородного поезда Харьков-Балашовский — Люботин. Отправляться из Харькова он будет в 13:38 и прибудет в Мерчик в 15:15. Также удлинен маршрут электрички №6326 Люботин - Харьков-Пассажирский: отправление со станции Мерчик — в 15:42, прибытие в Харьков — в 16:56.С 5 октября будут курсировать такие ежедневные электрички:- Харьков-Пассажирский — Красноград: отправление со станции Харьков-Пассажирский — в 13:52, прибытие на станцию Красноград — в 16:26;- Красноград — Харьков-Пассажирский, отправление со станции Красноград — в 16:44, прибытие на станцию Харьков-Пассажирский — в 19:34.Также электричка Харьков-Пассажирский — Мерефа будет курсировать до Змиева по рабочим дням. Отправляться с Южного вокзала поезд будет в 17:17, прибытие в Змиев — в 18:58.