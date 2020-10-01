Говорят, что грядут изменения в назначении пенсии военнослужащим за выслугу лет. Объясните, пожалуйста, что это за изменения? И когда они произойдут? Антон Иванченко

Как разъяснили в Министерстве социальной политики Украины, Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 9 апреля 1992 г. № 2262-ХII предусматривает получение таких видов пенсий, как: за выслугу лет, по инвалидности, в случае потери кормильца.Пенсии за выслугу лет назначается в соответствии со ст. 12 закона после увольнения со службы независимо от возраста и при наличии календарной выслуги лет. С 1 октября 2019-го по 30 сентября 2020 года выслуги лет должно быть 24 с половиной года и более, с 1 октября 2020 года и после этой даты – 25 лет и более. Также пенсия назначается в случае достижения на день увольнения со службы 45 лет при наличии 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 с половиной календарных лет составляет служба в силовых структурах.При расчете пенсий (статья 43 вышеупомянутого закона) учитываются: должностной оклад, надбавки за выслугу лет и воинское звание на дату назначения пенсии, а также дополнительные виды денежного обеспечения, которые имеют постоянный характер (надбавки за классность, секретность, непрерывный стаж на шифровальной работе, а также научные, ученые звания и премия) за 24 последних месяца службы путем деления общей суммы на 24.Размер пенсии:– за 20 лет выслуги – 50%, за каждый год свыше 20 лет – еще 3%, при смешанном стаже 50% – за 25 лет, за каждый год свыше 25 лет – еще 1% (статья 13 закона).Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 70%, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 1-й категории – 100%, 2-й категории – 95% суммы денежного обеспечения.Перерасчет пенсий (статья 63 закона) производится в связи с повышением денежного обеспечения для соответствующих категорий действующих военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому закону. Условия, размер и порядок перерасчета устанавливается правительством (часть четвертая статьи 63 закона) для всех лиц, получающих пенсию по нормам этого закона.