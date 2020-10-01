Море слез и цветов – Харьков проводил в последний путь 20-летнего Виталия Вильхового, курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил, который выжил при крушении Ан-26, но на следующий день умер в больнице от полученных ожогов.

К Мемориалу Славы задолго до начала траурной церемонии стали собираться люди. Проститься с курсантом из Львовской области, который стал жертвой крушения Ан-26 под Чугуевом, пришли родные, друзья, однокурсники, руководство вуза, чиновники, духовенство и просто неравнодушные харьковчане. В руках – цветы, на глазах – слезы...Виталия Вильхового провожали в последний путь под гимн Украины. Курсанты поочередно несли гроб с телом погибшего товарища, в почетном коридоре преклоняли колено и отдавали честь. В тот же день его самолетом доставили на Львовщину – похоронили парня в родной Сосновке.С детских лет Виталий бредил небом. Стать летчиком – была его заветная мечта, и к ней он, по словам друзей, шел упорно. Сначала учился в Львовском военном лицее имени Героев Крут, затем поступил в харьковский университет. По словам руководства вуза, в своем заявлении о поступлении Виталий написал, что его побудили стать летчиком мечта о небе и военно-политическая ситуация в стране.– Виталий был лучшим в своей группе. Очень патриотически настроен. Любил свою профессию, мечтал стать летчиком, пользовался авторитетом среди личного состава, – говорит заместитель руководителя ХНУВС им. Кожедуба Вячеслав Лукьяненко. – Это тяжелая утрата для всех...Напомним, 26 сентября неподалеку от Чугуева упал военный самолет Ан-26, совершавший тренировочный полет. На его борту было семь членов экипажа и 20 курсантов ХНУВС им. Кожедуба. В крушения погибли 26 человек. Курсанту Виталию Вильховому удалось выжить в ужасной аварии, но, к сожалению, он умер от ожогов в больнице на следующий день после падения самолета.Остальные погибших в авиакатастрофе похоронят после завершения ДНК-экспертизы, на которую уйдет до трех недель.