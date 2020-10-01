На собрании соучредителей ООО "Металлист 1925" единогласно был избран генеральный директор. Им стал Ярослав Вдовенко – директор группы компаний, которая была многолетним титульным спонсором клуба.

Представляя кандидата на эту должность, председатель наблюдательного совета Сергей Стороженко охарактеризовал Ярослава Вдовенко как честного, делового и целеустремленного человека, имеющего опыт в спорте и менеджменте.Ярослав Вдовенко в своей первой речи в новой должности доложил присутствующим о новом векторе развития клуба, главных задачах на текущий сезон и желании в будущем создать крепкую команду, основой которой будут воспитанники клубной детско-юношеской академии. В то же время он отметил, что детально изучил стратегию развития клуба и понимает, что одной из главных и уникальных его особенностей является участие в деятельности "Клуба болельщиков".– Я пришел работать и понимаю, что" Металлист 1925 "– это клуб с традициями, поэтому хочется, чтобы он только крепчал и развивался. Есть много планов и идей, которые нужно как можно скорее воплотить в жизнь. Я и новая команда специалистов сделаем все от нас зависящее, чтобы уже в этом сезоне осуществить мечту многих харьковчан и выйти в Премьер-лигу, – отметил Ярослав Вдовенко.Он рассказал также о "перезагрузке" клубной детско-юношеской школы. Недавно новым руководителем ДЮФСШ был избран Роман Мельника, с именем которого руководство клуба как раз и связывает улучшение работы академии.– Очень хочу, чтобы детская школа "Металлиста 1925" плодотворно работала и передавала качественных футболистов в главную команду клуба, – сказал генеральный директор. – В наших мечтах – создать такую команду, которая будет полностью состоять из воспитанников собственной академии. Работы много, но мы готовы к этим вызовам.Напомним, в середине августа пост генерального директора «Металлиста 1925» оставил Владимир Линке, который работал в клубе с момента его основания в августе 2016 года. Свое решение функционер объяснил невыполнением клубом поставленных задач. По итогам чемпионата Первой лиги «Металлист 1925» финишировал на седьмом месте.