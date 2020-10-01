Полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины-пешехода в Дергачевском районе Харьковской области.

Как сообщили в полиции, на 44-летнюю женщину совершил наезд автомобиль ВАЗ-2109, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.ДТП произошло 1 октября около 6:00 в с. Двуречный Кут Дергачевского района на автомобильной дороге сообщением Сумы-Харьков. Женщина получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.