Задолженность по зарплате в Харьковской области на 1 сентября составила 546 млн.грн и за август увеличилась на 8,3% (на 41,8 млн.грн).

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области. Основная часть невыплаченной заработной платы (65%) приходилась на предприятия промышленности.Задолженность перед работниками экономически активных предприятий увеличилась на 40,8 млн.грн и на 1 сентября составила 255,4 млн.грн.На начало сентября своевременно не получили заработную плату 17,4 тыс. работников, каждому из которых не выплачено в среднем 14,7 тыс.грн.Наибольший размер задолженности по выплате заработной платы сохранялся в Харькове - 205,4 млн.грн.Также задолженность имела место в таких городах:- Лозовая - 31,8 млн.грн.;- Люботин - 1,65 млн.грн.;- Чугуев - 1,42 млн.грн.Задолженность по районам распределилась так:- Змиевской - 7,91 млн.грн.;- Барвенковский - 2 млн.грн.;- Красноградский - 1,58 млн.грн.;- Балаклейский район - 1,35 млн.грн.