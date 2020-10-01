Предварительная причина пожара, по мнению специалистов, неосторожное обращение с огнем.

Как рассказали в ГСЧС, 30 сентября в переулке Академика Курчатова произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома."К месту вызова немедленно были направлены три отделения спасателей. На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на 5-м этаже горели домашние вещи на площади 20 кв.м. Соседом квартиры, где возник пожар, оказался сотрудник Национального университета гражданской защиты Украины. Он спас владельца квартиры, который получил ожоги левого бедра", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.Также из-за сильного задымления спасателям пришлось выводить на свежий воздух еще одного жителя дома.