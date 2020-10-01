Современный игровой мир ставит начинающего геймера перед сложной дилеммой: что выбрать - игровую консоль или мощный ноутбук? Оба устройства выглядят привлекательно, но имеют и слабые стороны. Как же сделать правильный выбор?

Приставка и монитор – классика жанра











С игровым ноутбуком – свобода