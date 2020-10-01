Современный игровой мир ставит начинающего геймера перед сложной дилеммой: что выбрать - игровую консоль или мощный ноутбук? Оба устройства выглядят привлекательно, но имеют и слабые стороны. Как же сделать правильный выбор?Приставка и монитор – классика жанра
Консоли отличаются как по виду, так и по функциям. Достаточно подключить консоль к монитору или телевизору – и можно приступать. Онлайн возможности устройства позволяют играть в мультиплеере или стримить собственное прохождение. Пользователи приставок получают доступ к эксклюзивным играм, сообществам и соревнованиям. Но главное – консоль предлагает игроку оптимизированный игровой процесс с плавными анимациями, детализированной графикой и отсутствием тормозов.
“Любая игровая приставка на сайте Eldorado имеет две выгодных особенности. Во-первых, Playstation не требует апгрейда – все игры изначально оптимизированы под характеристики консоли до выхода ее новой версии, а происходит это раз в несколько лет. А во-вторых, сегодня есть не только игры, но и целые жанры, которые выходят только на приставку, как, например, бокс или хоккей”, – рассказали консультанты интернет-магазина Eldorado, к которым мы обратились за комментарием.
С игровым ноутбуком – свобода
Тем, кто не представляет жизни без гейминга и стримов, но при этом не хочет себя ограничивать игровой комнатой, следует обратить внимание на мощный ноутбук для игр.
“Это устройство имеет одно значительное преимущество перед ПК и любой консолью – мобильность. С ним стримами или игрой в мультиплеере можно наслаждаться везде, где есть Wi-Fi и розетка. Кроме того, игровые ноутбуки оснащаются железом с запасом по мощности, а потому в ближайшие несколько лет вы будете в тренде игрового мира”, – объяснили эксперты.
Итак, вывод: на стороне Playstation – эксклюзивный контент и оптимизированный игровой процесс. Мощный ноутбук – абсолютное отсутствие ограничений в пространстве и функционале. Что важнее? Выбор за вами.