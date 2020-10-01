Жителю Харьковской области грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции, накануне в правоохранительные органы обратились граждане, которые сообщили, что в подъездах на них напал грабитель с ножом."28 сентября в полицию поступило сообщение от 29-летней женщины. Потерпевшая заявила, что на первом этаже, когда она выходила из лифта, ее встретил неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на нож, он отобрал у женщины деньги в сумме 500 гривен и побежал в неизвестном направлении. На следующий день в полицию обратилась 19-летняя женщина. Она сообщила, что в подъезде многоэтажки по улице Полтавский шлях неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся", - сообщили в областном главке.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний ранее не судимый безработный гражданин. Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1, 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.