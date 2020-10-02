В течение нескольких лет женщина успела присвоить 38 тысяч гривен.

В Харьковской области 44-летняя женщина выдавала клиентам банка заведомо поддельные квитанции об оплате административных услуг по оформлению паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.Работники Чугуевского отдела полиции установили, что женщина работала старшим кассиром и в период с 2018-2020 годов систематически присваивала денежные средства, фальсифицируя платежные квитанции. На ее счету более 134 эпизоды преступной деятельности.Сейчас женщине сообщили о подозрении в подделке документов и присвоении чужогого имущества. Согласно санкциям соответствующих статей, ей грозит тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.