Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Целиноградская, 50-а,б, ул. Малоджанкойская, 3, ул. Клочковская, 191 (п. №4-6), ул. Новгородская, 8, ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Клочковская, 195-д (п. №2), ул. 23 Августа, 49-б (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 02.10.20 г.А также:Индустриальный район:пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 20:00 02.10.20 г.Киевский район:ул. Гоголя, 2, ул. Чернышевская, 10 до 20:00 02.10.20 г.; ул. Чернышевская, 25 до 20:30 02.10.20 г.Немышлянский район:проезд Стадионный, 21 (п. №6, стояк) до 17:00 02.10.20 г.Новобаварский район:ул. Исполкомовская (ч/с), ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 02.10.20 г.Основянский район:б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 176 (кор. п. №6, стояк) до 20:00 02.10.20 г.Слободской район:ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 135-а (п. №12, стояк) до 20:00 02.10.20 г.Холодногорский район:ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 02.10.20 г.