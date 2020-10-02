События В Харькове на Залютино произошло ДТП (фото) Вечерний Харьков 10:09 475 Один из автомобилей от удара отбросило на тротуар. О происшествии сообщили в телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также «Это просто оценочные суждения. Непонятно откуда он их берет»: Командование ВСУ опровергло версию главы ХОГА Поссорилась с родителями и ушла из дома: харьковские полицейские вернули семье сбежавшую девочку Оперативная информация по ликвидации пожаров в Луганской области (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Это просто оценочные суждения. Непонятно откуда он их берет»: Командование ВСУ опровергло версию главы ХОГА События 11:22 Лента новостей «Это просто оценочные суждения. Непонятно откуда он их берет»: Командование ВСУ опровергло версию главы ХОГА 11:22 Поссорилась с родителями и ушла из дома: харьковские полицейские вернули семье сбежавшую девочку 11:08 Оперативная информация по ликвидации пожаров в Луганской области (видео) 10:57 В Харьковской области рекордная задолженность по заработной плате 10:49 Во время обыска у экс-заключенных полицейские нашли наркотики и ордена (фото) 10:35 Заключенный, который по телефону обманывал пенсионеров, предстанет перед судом за мошенничество 10:22 В Харькове на Залютино произошло ДТП (фото) 10:09