Один из автомобилей от удара отбросило на тротуар.

О происшествии сообщили в телеграм-канале "ВЕХА".

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

«Это просто оценочные суждения. Непонятно откуда он их берет»: Командование ВСУ опровергло версию главы ХОГА

События