В прокуратуре направили дело в суд.

Как рассказали в областной прокуратуре, находясь в местах лишения свободы на территории Донецкой области, мужчина звонил на стационарные номера пенсионеров Купянска и представлялся их родственником."Он сообщал жертвам, что их внуки или дети попали в неприятности и немедленно нужны деньги. После телефонного разговора пенсионеры перечисляли денежные средства на банковскую карточку, которую указывал им злоумышленник", - сообщили в ведомстве.За девять месяцев такой деятельности мошенник успел обмануть 11 человек. Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 70 до 91 года. Каждый из них отдал аферисту разную сумму - от четырех тысяч гривен до тысячи долларов.Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 64 тысячи гривен.Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 3 лет лишения свободы.