В прокуратуре направили дело в суд.Как рассказали в областной прокуратуре, находясь в местах лишения свободы на территории Донецкой области, мужчина звонил на стационарные номера пенсионеров Купянска и представлялся их родственником.
"Он сообщал жертвам, что их внуки или дети попали в неприятности и немедленно нужны деньги. После телефонного разговора пенсионеры перечисляли денежные средства на банковскую карточку, которую указывал им злоумышленник", - сообщили в ведомстве.
За девять месяцев такой деятельности мошенник успел обмануть 11 человек. Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 70 до 91 года. Каждый из них отдал аферисту разную сумму - от четырех тысяч гривен до тысячи долларов.
Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 64 тысячи гривен.
Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 3 лет лишения свободы.