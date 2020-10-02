В ГСЧС сообщили о подробностях ликвидации огненной стихии вдоль линии разграничения и близлежащих районах.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки вдоль линии разграничения произошло восемь масштабных очагов лесных пожаров из которых одно возгорание между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района уже ликвидировано.Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской да ​​Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов: Болотеное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смолянинов, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, СтарийАйдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка.В результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17. Эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тысяч гектаров.Всего к тушению привлечены 2 тыс. 557 человек и 264 единиц техники, из них от ГСЧС 687 человек личного состава и 158 единиц техники (из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей), в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8, которым в течение 1 октября осуществлено 60 сбросов (246 тонн воды).На месте также работают психологи областного управления ГСЧС.Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров.