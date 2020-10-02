15-летняя жительница Первомайского района решила выразить протест против запрета родителей видеться с парнем.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, сообщение о том, что дочь 30 сентября пошла в школу и не вернулась домой, поступило в полицию от ее матери 1 октября около 10:40.На поиски несовершеннолетней ориентировали личный состав Первомайского отдела полиции."Около 11:50 сотрудники сектора криминальной полиции установили местонахождение разыскиваемой в селе Новоберецкое. Девушка объяснила полицейским, что накануне она поссорилась с родителями из-за парня, с которым они запрещают ей видеться, и таким образом выразила свой протест. Она скрывалась в нежилом доме родственников юноши", - сообщили в ведомстве.