В Командовании воздушных сил опровергли заявления Алексея Кучера об ошибке диспетчера.Как сообщает издание Цензор, в Командовании Воздушных сил назвали абсурдными заявления председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера по делу АН-26.
"Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет, ведь он не является специалистом в данном вопросе. Непонятно, почему он дает оценку действиям руководителя полетов? Он вообще был на аэродроме, он видел, как там все делается, как принимаются решения?" - заявил журналистам спикер Командования Юрий Агнат.
Напомним, что ранее версию чиновника раскритиковали в Госбюро расследований, назвав ее такой, что не соответствует действительности.