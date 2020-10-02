25 сентября в районе Чугуева потерпел крушение АН-26, с 27 людьми на борту.

Спустя неделю с момента трагедии под Харьковом, на месте крушения самолета АН-26 появился мемориал, а небезразличные жители региона съезжаются, чтоб выразить свою скорбь по погибшим курсантам и членам экипажа самолета.Накануне на месте трагедии появился памятный мемориал, вокруг которого появляется все больше цветов и фотографий людей, чья жизнь оборвалась в тот вечер.Как рассказали в ГБР, сегодня следствие рассматривает ряд версий, проводит экспертизы обломков самолета и расшифровывают второй бортовой самописец. Расследование ведется по статье 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.Также в ведомстве подчеркивают, что следствие постарается как можно быстрее передать тела погибших их родственникам, после того, как будут проведены экспертизы ДНК.