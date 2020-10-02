В полиции выясняют обстоятельства трагедии и личность погибшего.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, 1 октября между железнодорожными станциями «Власовка» и «Широкий» электропоезд сбил мужчину. От полученных повреждений он скончался.В результате происшествия движение поезда было остановлено на несколько часов.Сейчас тело погибшего направлено в морг. Личность мужчины и его родственники устанавливаются.По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.