В Украине стремительно растет заполняемость больниц, лечащих пациентов с коронавирусом, сообщил в пятницу, 2 октября, министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки в Украине госпитализировали 801 больного коронавирусом.- Если посмотреть, какое количество людей сейчас проходит лечение в стационарах наших больниц - это уже 15 797 человек. Очень быстро растет количество людей, которые находятся в больницах и имеют среднюю тяжесть или тяжелое течение болезни, - сказал Степанов.По его словам, МОЗ постоянно вводит новые больницы для лечения больных коронавирусом.- У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников, которые оказывают помощь и спасают, – сказал он.За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4633 новых случая заболевания COVID-19, из них заболело 229 детей и 271 медик. За все время пандемии в Украине заболело 14 199 детей, а также 15 809 медицинских работников.ВОЗ прогнозируют, что суточная заболеваемость коронавирусом в Украине удвоится в ближайшие месяцы и составит от 7000 до 9000 случаев в день.