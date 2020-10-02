События ДТП в центре Харькова – сильно помяло японский внедорожник (видео) Вечерний Харьков 12:38 186 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «#ДТП напротив Kharkiv Palace»,- сказано в коротком комментарии к выложенному видео. Читайте также На ХТЗ - осенний трамвайный дрифт со снесением столба (фото) Угон со стрельбой: подозреваемого взяли под стражу Юлия Светличная: европейские партнеры поддерживают Украину БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На ХТЗ - осенний трамвайный дрифт со снесением столба (фото) События 14:56 Лента новостей На ХТЗ - осенний трамвайный дрифт со снесением столба (фото) 14:56 5 способов повысить иммунитет естественным путем 14:38 Угон со стрельбой: подозреваемого взяли под стражу 14:16 Юлия Светличная: европейские партнеры поддерживают Украину 13:58 Лесной пожар под Харьковом пришлось тушить спецсредствами 13:36 Светличная поддержала харьковских педагогов 13:27 Как расторгнуть договор аренды 13:18