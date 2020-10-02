Мы с подружкой студентки. Планируем снять квартиру. Подскажите, пожалуйста, как избежать повышения арендной платы со временем? Кто должен оплачивать коммунальные услуги за съемное жилье и можно ли расторгнуть договор, если нас что-то не устроит? Дина

Сумма арендной платы и порядок ее внесения (наличный или безналичный расчет, срок уплаты) в обязательном порядке должны быть зафиксированы в договоре, говорится на Юридическом портале Украины бесплатной правовой помощи. Это поможет избежать конфликтных ситуаций и незаконного повышения стоимости аренды. Согласно статье 820 Гражданского кодекса, одностороннее изменение размера арендной платы не допускается, если иное не установлено договором.Что касается оплаты коммуналки, если речь идет не о посуточной аренде квартир, а о более длительном периоде найма жилых помещений, оплата коммунальных платежей возлагается на нанимателя – согласно ст. 815 Гражданского кодекса. Правда, с оговоркой – если другое не установлено договором аренды. То есть законодательство не запрещает сторонам самостоятельно решить, кто должен оплачивать услуги ЖКХ – арендодатель или арендатор.Кстати, в соответствии со ст. 819 Гражданского кодекса, текущий ремонт жилого помещения (комнаты, квартиры, дома, дачи либо коттеджа), переданного в аренду, обязан осуществлять наниматель, а капитальный ремонт – арендодатель, но при условии, что в договор найма не были внесены другие обязательства. Участники арендных отношений могут отойти от этого правила и, например, договориться, что арендатор проводит капитальный ремонт в счет будущих арендных платежей.Как расторгнуть договор аренды и вернуть деньги? По сути договор аренды – это соглашение сторон, которое может быть расторгнуто по инициативе как арендодателя, так и нанимателя жилья. Если договором предусмотрены иные основания для его прекращения (помимо прописанных в Гражданском кодексе), стороны вправе сослаться на них. Согласно статье 825 ГК, квартиросъемщик имеет право в любое время отказаться от договора найма, письменно предупредив об этом владельца квартиры за три месяца до выезда.Кстати, уведомление о расторжении договора найма может осуществляться и в устной форме, но обязанность доказать факт предупреждения возлагается на нанимателя. Если квартирант не сможет подтвердить надлежащее информирование арендодателя, собственник жилья имеет право требовать в суде взыскать арендную плату за три месяца после выезда арендатора.В соответствии со ст. 784 Гражданского кодекса наниматель вправе требовать досрочного расторжения договора аренды в таких случаях: если арендодатель предоставил