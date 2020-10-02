«Буду лично информировать о действиях власти и законности на местных выборах» – народный депутат Украины Юлия Светличная привлекла внимание Совета Европы к обеспечению прозрачности избирательного процесса в Украине.

Юлия Светличная приняла участие в онлайн-заседании руководства Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Политики обсудили сотрудничество Украины с европейскими партнерами. Стоит отметить, что Юлии Светличной, как всегда, удалось получить поддержку европейских коллег.– На онлайн-заседании руководства Конгресса местных и региональных властей Совета Европы говорим об Украине и сотрудничестве с европейскими партнерами. Чувствуем неизменную поддержку, – сообщила она.Отдельным вопросом повестки дня народный депутат обсудила с руководством Совета Европы избирательный процесс в Украине, выступив за беспрекословное соблюдение законности и прозрачности на местных выборах со стороны всех политических партий.– Со стороны Совета Европы местным выборам в Украине будет уделено особое внимание! – отметила Юлия Светличная.Также народный депутат отметила, что будет лично информировать Совет Европы о том, как соблюдается законность на местных выборах, и заверила, что все политические силы могут рассчитывать на ее поддержку в этом вопросе.– Как вице-президент Палаты регионов Конгресса СЕ и член Мониторингового комитета буду лично информировать европейские институты о действиях власти и уровне обеспечения законности на местных выборах. Представители всех политических партий, без сомнения, могут в этом вопросе на меня рассчитывать, – сказала Юлия Светличная и призвала «всех желающих незаконно вмешаться в избирательный процесс и незаконно влиять на результаты выборов» думать о Законе.Напомним, Юлия Светличная с 2016 года является вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Она также вошла в состав Бюро конгресса и в Мониторинговый комитет.