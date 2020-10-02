Суд взял под стражу харьковчанина, подозреваемого в совершении ограбления и угона автомобиля. События разворачивались в центре Харькова – злоумышленник выстрелил в женщину-водителя из пистолета и угнал ее BMW.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерины Шевцовой, 25 сентября на пр. Науки 47-летнийо харьковчанин совершил разбойное нападение на женщину, которая находилась в собственном автомобиле BMW.– Угрожая пистолетом, мужчина в медицинской маске требовал передать ему денежные средства, – говорит Екатерина Шевцова. – Женщина отказала и в поисках спасения выбежала из машины, после чего злоумышленник выстрелил в сторону потерпевшей и, завладев ее автомобилем, скрылся на нем с места происшествия. Женщина получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения плеча.В тот же день угнанную машину нашли на ул. Минской. А 26 сентября на улице 23 Августа задержан и подозреваемый.Досудебное расследование осуществляет Шевченковский райотдел полиции. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, говорят в прокуратуре.Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена судом.