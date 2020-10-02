Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

Водитель на фуре протаранил пару машин и столб на Салтовском шоссе, рядом с поворотом на ул. Ахиезеров (бывшая ул. Халтурина). Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале Труха."На месте все службы, включая пожарную машину. Очевидцы говорят, что фура сначала ударила десятку (в машине никого не было, люди вышли) и, даже не тормозив, помчала дальше к светофору, но там ее неизбежно ждал столб и восьмерка", - говорится в сообщении.По предварительной информации, пострадавших нет.«Пересечение Салтовского шоссе и бывшей Халтурина (теперь Ахиезера). На Салтовском в сторону 602-го теперь пробка»,- сказано в комментарии к выложенному видео.