Накануне Дня учителя народный депутат Украины встретилась с коллективом Харьковского лицея-интерната «Обдарованість».

«Известный лицей, в котором учатся талантливые дети из городов, районов и сел области. Создан лишь десять лет назад, но сейчас уже входит в 100 лучших школ Украины и в этом году по результатам ВНО вошел в тройку лучших школ Харькова. Ученики имеют множество побед на всеукраинских и международных олимпиадах.Все это - результат системной и профессиональной работы харьковских педагогов.Поблагодарила их за это!», - написала нардеп на своей странице в соцсетях.