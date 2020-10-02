Наличие здорового иммунного ответа - ключ к предотвращению болезней. Это особенно важно в наши дни с новым коронавирусом, которым сейчас заразились более 30 миллионов человек во всем мире. Люди с ослабленной иммунной системой чаще заболевают.

Сон важен для борьбы с инфекционными заболеваниями. Некоторые цитокины должны повышаться при инфекции или воспалении. Но лишение сна может снизить выработку защитных цитокинов.Поэтому хороший ночной отдых важен для поддержания вашего иммунитета в отличной форме. Большинству взрослых необходимо от семи до восьми часов сна каждую ночь, в то время как детям младше 18 лет может потребоваться восемь или более часов сна.Регулярные упражнения, одна из основ хорошего здоровья, могут способствовать укреплению иммунной системы. Фактически, движения тела могут способствовать хорошему кровообращению, позволяя клеткам и другим компонентам иммунной системы свободно перемещаться по телу и эффективно выполнять свою работу.Диета, богатая фруктами и овощами, помогает укрепить иммунную систему. Вы можете попробовать есть больше суперпродуктов, таких как листовая зелень, ягоды и цитрусовые, поскольку они содержат необходимые питательные вещества в одной порции. В свою очередь, эти питательные вещества повышают иммунитет и помогают организму защищаться от инфекций.Травяные чаи содержат мощные растительные соединения, которые полезны для здоровья иммунной системы. Например, чай из бузины богат флавоноидами и антоцианами, биологически активными антиоксидантами, которые могут поддерживать иммунную систему и способствовать здоровой воспалительной реакции. Они также могут увеличить всасывание витамина С, важного питательного микроэлемента, который широко используется для повышения иммунитета.Пробиотики, живые микроорганизмы, полезные для здоровья, могут укреплять иммунную систему и защищать организм от инфекций. При употреблении пробиотики могут восстановить естественный баланс кишечных бактерий, подавляя рост вредных микробов и увеличивая популяцию дружественных бактерий. Исследования также показали, что некоторые пробиотики могут способствовать выработке антител и снижать риск и продолжительность респираторных инфекций.