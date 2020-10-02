В электричках и на железнодорожных вокзалах Харьковщины сплошь и рядом нарушаются карантинные требования. Проверка Госпродпотребслужбы показала, что пассажиры массово игнорируют маски и не соблюдают дистанцию.

Госпродпотребслужба совместно с сотрудниками полиции следит за соблюдением карантинных мероприятий в дошкольных учреждениях, заведениях общепита, в торговых точках, на рынках, в общественном транспорте, в ночных клубах, а также организованно проводит проверки на железножлолжных станциях, вокзалах, в железнодорожном транспорте внутреннего сообщения.По информации ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, с начала карантина было проведено 36 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 12 поездов пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 15 объектах. Для устранения нарушений предоставлено 15 предписаний, проведена разъяснительная работа на 22 объектах. В частности, во время проверок выявлялись факты игнорирования посетителями средств защиты.Всего с начала введения карантинных мероприятий в Харьковской области проведено 34 342 проверки субъектов хозяйствования по соблюдению карантинных требований. По результатам проверок предоставлено 9 773 предписаний, составлено 756 протоколов об административных правонарушениях. Проинформированы органы местного самоуправления и правоохранительные органы.За предыдущую неделю осуществлена 1 241 проверка, в том числе заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 457 (36,8%) объектах. Для устранения выявленных нарушений выдано 457 предписаний и предложений, оформлено 11 протоколов, проинформированы 35 органов местной власти.Также за прошлую неделю проверено 186 учебных заведений, в том числе школы, дошкольные учебные заведения, ПТУ. Нарушения выявлены в 54 из них. Для устранения нарушений выдано 54 предписания, два ответственных лица привлечены к административной ответственности, в десяти случаях проинформированы органы власти и местного самоуправления.Специалисты напоминают, что в условиях повышения заболеваемости Сovid-19 необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать антисептиком.